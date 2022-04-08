События на Украине не помешают ЕЦБ повысить ставку в конце года

Риски для экономики еврозоны в связи с событиями на Украине и санкциями против России не помешают Европейскому центральному банку (ЕЦБ) завершить покупку активов этим летом и подготовить почву для первого за десятилетие повышения ключевой ставки в декабре, полагают опрошенные Bloomberg экономисты.
Респонденты в среднем ожидают, что покупки облигаций центробанком завершатся в июле, а ставка по депозитам, сейчас составляющая минус 0,5%, будет повышена до нуля к следующему марту.
Такого же прогноза придерживаются крупнейшие банки мира. Так, Goldman Sachs и Morgan Stanley прогнозируют, что первое повышение ставки состоится в декабре, после чего ЕЦБ будет постепенно увеличивать стоимость заимствований. Рынок же делает ставку на более агрессивное ужесточение политики и ожидает двух повышений ставки уже в этом году.
По мнению экономистов, военная спецоперация на Украине и инфляция, превышающая целевой показатель в 2% в три с половиной раза, являются главными рисками для макроэкономических прогнозов в еврозоне. Перед регулятором стоит непростая дилемма: принять меры для сдерживания инфляции, поставив тем самым под угрозу восстановление экономики еврозоны после пандемии коронавируса, или сохранить стимулы, что в свою очередь может вызвать неконтролируемый рост цен.
В этом контексте некоторые аналитики полагают, что высокая инфляция может подтолкнуть ЕЦБ к повышению ставки сразу на 50 базисных пунктов. Такую вероятность допускают экономисты Deutsche Bank и аналитик ING Карстен Бжески.
Недавние заявления руководителей ЕЦБ указывают на то, что практически все из них готовы свернуть программы скупки бондов летом и повысить ставку в конце года. При этом консенсуса по поводу темпов ужесточения ДКП пока нет.
В частности, глава Бундесбанка Йоахим Нагель и его коллега из Нидерландов Клаас Кнот полагают, что первый подъем ставки может последовать уже в сентябре. Руководители ЦБ Австрии, Бельгии и Словении поддерживают два повышения в этом году. С другой стороны, председатель Банка Италии Иньяцио Виско и глава ЦБ Греции Янис Стурнарас призывают соблюдать осторожность в принятии решений о будущей траектории ставки.
Экономисты не ожидают каких-либо изменений в политике центробанка на апрельском заседании, которое состоится на следующей неделе. Пока неясно, в каком формате состоится традиционная пресс-конференция Кристин Лагард, которая в четверг сдала положительный тест на коронавирус.
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