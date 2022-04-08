Глава МИД Китая заявил, что возможный визит Пелоси на Тайвань станет пересечением «красной линии» для

Глава МИД КНР Ван И предупредил, что возможный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Пекине расценят как пересечение "красной линии" в отношениях Китая и США, сообщило в пятницу издание South China Morning Post (SCMP).
"Если Пелоси, политический лидер США, специально посетит Тайвань, это будет злонамеренная провокация против суверенитета Китая и огромное вмешательство во внутренние дела Китая, и это направило бы крайне опасный сигнал остальному миру", - приводит SCMP слова министра из телефонной беседы с дипломатическим советником французского президента Эмманюэлем Бонном.
Он отметил, что в случае такого визита США "открыто пересекут "красную линию" по отношению к соблюдению принципа "единого Китая", хотя при этом в Вашингтоне призывают уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее Пелоси намеревалась совершить визит в Японию, после чего, по сообщению ряда СМИ, она должна была отправиться на Тайвань. Тем не менее, официального подтверждения этой поездки от офиса Пелоси не поступало.
Однако накануне стало известно, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус COVID-19 через день после совместного мероприятия с президентом США Джо Байденом. В результате поездка в Японию отменилась. Также, уточняет SCMP, в ее офисе не сообщали, перенесена ли ее поездка на другую дату, и будет ли она включать в себя Тайвань.
Гасанов осмотрел боевые позиции на границе с Арменией
Алиев проинформировал Эрдогана о договоренностях по итогам встречи в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан-Армения
Азербайджан и Казахстан создают аналитический Экспертный совет
International Holdings из ОАЭ инвестирует $2 млрд в индийские компании
Мировые цены на продовольствие достигли рекордных уровней за всю историю - ООН
Казахстанский тенге в течение ближайшего года продолжит ослабление к доллару
Портрет любовницы Пикассо будет впервые выставлен на аукционе, может уйти за $60 млн
Пограничники Азербайджана пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана, один из наркокурьеров ликвидирован, еще один задержан
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 496,3 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Банк Республика и Детские деревни - SOS подписали меморандум о сотрудничестве
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ