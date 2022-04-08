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Дальнее зарубежье 08.04.2022 11:44

Глава МИД Китая заявил, что возможный визит Пелоси на Тайвань станет пересечением «красной линии» для

Глава МИД КНР Ван И предупредил, что возможный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Пекине расценят как пересечение "красной линии" в отношениях Китая и США, сообщило в пятницу издание South China Morning Post (SCMP).

"Если Пелоси, политический лидер США, специально посетит Тайвань, это будет злонамеренная провокация против суверенитета Китая и огромное вмешательство во внутренние дела Китая, и это направило бы крайне опасный сигнал остальному миру", - приводит SCMP слова министра из телефонной беседы с дипломатическим советником французского президента Эмманюэлем Бонном.

Он отметил, что в случае такого визита США "открыто пересекут "красную линию" по отношению к соблюдению принципа "единого Китая", хотя при этом в Вашингтоне призывают уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее Пелоси намеревалась совершить визит в Японию, после чего, по сообщению ряда СМИ, она должна была отправиться на Тайвань. Тем не менее, официального подтверждения этой поездки от офиса Пелоси не поступало.

Однако накануне стало известно, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус COVID-19 через день после совместного мероприятия с президентом США Джо Байденом. В результате поездка в Японию отменилась. Также, уточняет SCMP, в ее офисе не сообщали, перенесена ли ее поездка на другую дату, и будет ли она включать в себя Тайвань.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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