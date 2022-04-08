Проект СПГ-терминала в латвийском Скулте подорожал, но может быть реализован уже в 2023г

Стоимость строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в порту Скулте в Саулкрастском крае Латвии может составить около 120 млн евро, сообщил агентству BNS генеральный директор компании - инициатора проекта AS Skulte LNG Terminal Ренарс Микелсонс.

Эта сумма на 20 млн евро больше, чем предполагалось ранее. Рост обусловлен более высокими ценами на сырье.

По словам Микелсонса, для быстрой реализации проекта потребуются решения на политическом уровне - присвоение статуса проекта государственного значения, разрешение на послабления в оценке воздействия на окружающую среду и, возможно, перенос терминала глубже в море.

Он заявил также, что у проекта есть несколько крупных потенциальных инвесторов, которые "ждут ответа от латвийского государства, прежде чем присоединиться".

Терминал может быть построен не ранее 2023 года. Поставка платформы может занять до двух лет, но в исключительных обстоятельствах поставщики будут готовы выполнить заказ в течение года. Трубы для подключения к Инчукалнскому подземному газохранилищу могут быть доставлены примерно через четыре-пять месяцев, строительство трубопроводов при самом "быстром" сценарии займет около шести месяцев.

Гендиректор отметил, что на этой неделе министр экономики Латвии Янис Витенбергс и представители Latvenergo встретились с потенциальными инвесторами Скултского терминала, и "встреча прошла очень позитивно". Дополнительной возможностью государственного участия является привлечение госкомпаний в акционерный капитал Skulte LNG Terminal.

Против строительства СПГ-терминала выступают жители расположенного неподалеку курортного города Саулкрасты.