Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8457 RUR   0.0214 GBR   2.2206 TRY   0.1153

Цена на нефть

07.04 $/bbl +/- WTI 96.03 -0.20 Brent 100.58 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 08.04.2022 11:49

Доходы НПЗ STAR в 2021г выросли на 44% - SOCAR

Доходы НПЗ STAR, контролируемого компанией SOCAR Turkye Enerji, в 2021 году составили $6,14 млрд.

«Доходы НПЗ STAR ежегодно растут и по итогам 2021 года составили $6,14 млрд, что на 44% выше показателя 2020 года», - говорится в информации, опубликованной на официальном аккаунте SOCAR в соцсетях.

По данным компании, 64% доходов сформировалось от продажи продукции на внутреннем рынке Турции, 36% - на международные рынки.

«В топ-5 основных стран-импортеров продукции завода входят: Греция, Ливан, Италия, Бельгия и Голландия. На долю НПЗ STAR на внутреннем рынке дизельного топлива Турции приходится 17,5%, реактивного топлива – 12,6%, на сжиженный газ (LPG) – 5,1%», - говорится в информации.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Завод рассчитан на ежегодное производство 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Мощность НПЗ составляет 11 млн тонн нефти в год. Деятельность завода позволила обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создать условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

SOCAR в строительство НПЗ "STAR" инвестировала $6,3 млрд.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, НПЗ, ДОХОДЫ


Похожие новости


SOCAR может начать импорт иранской нефти для НПЗ STAR при снятии санкций с Ирана SOCAR планирует увеличить мощность завода STAR по переработке нефти до 11,5 млн тонн SOCAR планирует увеличить мощность завода STAR по переработке нефти на 18% НПЗ STAR в январе-июне сократил импорт нефти на 33% НПЗ STAR в январе-мае сократил импорт нефти на 23% Инвестиционная стоимость турецкого НПЗ к 2022г достигнет $7 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az