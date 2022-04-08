Доходы НПЗ STAR в 2021г выросли на 44% - SOCAR

Доходы НПЗ STAR, контролируемого компанией SOCAR Turkye Enerji, в 2021 году составили $6,14 млрд.

«Доходы НПЗ STAR ежегодно растут и по итогам 2021 года составили $6,14 млрд, что на 44% выше показателя 2020 года», - говорится в информации, опубликованной на официальном аккаунте SOCAR в соцсетях.

По данным компании, 64% доходов сформировалось от продажи продукции на внутреннем рынке Турции, 36% - на международные рынки.

«В топ-5 основных стран-импортеров продукции завода входят: Греция, Ливан, Италия, Бельгия и Голландия. На долю НПЗ STAR на внутреннем рынке дизельного топлива Турции приходится 17,5%, реактивного топлива – 12,6%, на сжиженный газ (LPG) – 5,1%», - говорится в информации.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Завод рассчитан на ежегодное производство 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Мощность НПЗ составляет 11 млн тонн нефти в год. Деятельность завода позволила обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создать условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

SOCAR в строительство НПЗ "STAR" инвестировала $6,3 млрд.

Н.Аббасова