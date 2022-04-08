Суд в Армении отменил приговор Пашиняну десятилетней давности

Кассационный суд Армении на заседании в пятницу вынес оправдательное решение в пользу действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна, который в 2010 году был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков.
Решением суда приговор 2010 года против Пашиняна отменен, Кассационный суд признал невиновность Пашиняна.
С соответствующим ходатайством в Кассационный суд ранее обратился генпрокурор Армении Артур Давтян с учетом решение Европейского суда по правам человека о том, что права Пашиняна на свободу собраний и выражения мнения были нарушены.
В январе 2022 года ЕСПЧ вынес решение по делу действующего премьер-министра, в прошлом оппозиционного политика Никола Пашиняна, признав нарушение его прав на свободу собраний и выражения мнения. Иски против Армении были представлены в ЕСПЧ представителями Пашиняна в 2010 и 2011 годах и касались поствыборных событий в Ереване в марте 2008 года. Действующий премьер-министр Армении требования о материальной компенсации не предъявлял.
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