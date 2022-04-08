Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8457 RUR   0.0214 GBR   2.2206 TRY   0.1153

Цена на нефть

07.04 $/bbl +/- WTI 96.03 -0.20 Brent 100.58 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 08.04.2022 12:02

Пограничники Азербайджана пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана, один из наркокурьеров ликвидирован, еще один задержан

Генпрокуратура и Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщили о пресечении попытки контрабанды из Ирана наркотических средств общим весом около 25 кг.

Согласно заявлению ведомств, 7 апреля в районе 21:25 в зоне службы погранзаставы пограничного отряда ГПС «Гойтепе» в районе села Сарханлы Джалилабадского района пограничниками было зафиксировано передвижение 3 неизвестных вооруженных лиц из Ирана в Азербайджан.

«Контрабандисты не подчинились приказу пограничников «Стоять» и открыли по пограничникам огонь. В ответ пограничники применили оружие для задержания контрабандистов. В результате один из нарушителей границы был обезврежен, второй - задержан, а третий скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию», - подчеркивает ведомство.

В информации отмечается, что у обезвреженного контрабандиста были обнаружены автомат Калашникова и два пакета с наркотическими и психотропными веществами общим весом 24,73 кг.

Задержанный контрабандист оказался гражданин Ирана Пиран Бехзат Махаммад.

«По факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время Генпрокуратура и ГПС Азербайджана проводят совместные оперативно-розыскные мероприятия», отмечается в сообщении ГПС.

Иранская сторона проинформирована об инциденте.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, НАРКОТИКИ, КОНТРАБАНДА


Похожие новости


ГПС Азербайджана пресекла попытку контрабанды из Ирана наркотиков 32 кг, один нарушитель ликвидирован, еще один задержан Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду из Ирана 218 кг героина на $15 млн в грузе с подгузниками Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду на границе с Ираном свыше 154 кг наркотиков В Азербайджане задержаны 5 человек за контрабанду наркотиков из Ирана Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду свыше 244 кг героина при транзите груза из Ирана в Грузию

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az