Пограничники Азербайджана пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана, один из наркокурьеров ликвидирован, еще один задержан

Генпрокуратура и Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщили о пресечении попытки контрабанды из Ирана наркотических средств общим весом около 25 кг.
Согласно заявлению ведомств, 7 апреля в районе 21:25 в зоне службы погранзаставы пограничного отряда ГПС «Гойтепе» в районе села Сарханлы Джалилабадского района пограничниками было зафиксировано передвижение 3 неизвестных вооруженных лиц из Ирана в Азербайджан.
«Контрабандисты не подчинились приказу пограничников «Стоять» и открыли по пограничникам огонь. В ответ пограничники применили оружие для задержания контрабандистов. В результате один из нарушителей границы был обезврежен, второй - задержан, а третий скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию», - подчеркивает ведомство.
В информации отмечается, что у обезвреженного контрабандиста были обнаружены автомат Калашникова и два пакета с наркотическими и психотропными веществами общим весом 24,73 кг.
Задержанный контрабандист оказался гражданин Ирана Пиран Бехзат Махаммад.
«По факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время Генпрокуратура и ГПС Азербайджана проводят совместные оперативно-розыскные мероприятия», отмечается в сообщении ГПС.
Иранская сторона проинформирована об инциденте.
Х.Насирзаде
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