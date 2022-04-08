Власти Японии приняли решение выслать из страны восемь российских дипломатов

Японские власти решили выслать из страны восемь дипломатов РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил в пятницу телеканал NHK со ссылкой на представителя МИД Японии.

"На внеочередной пресс-конференции из-за ситуации с Украиной пресс-секретарь МИД Хикарико Оно объявил о мерах по высылке восьми дипломатов из посольства РФ в Японии", - отмечает телеканал.