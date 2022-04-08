Портрет любовницы Пикассо будет впервые выставлен на аукционе, может уйти за $60 млн

Картина Пабло Пикассо "Лежащая обнаженная" (Femme nue couchee) станет одним из главных лотов на аукционе Sotheby`s, который состоится в Нью-Йорке 17 мая.
По оценкам аукционного дома, портрет любовницы художника Марии-Терезы Вальтер 1932 года может уйти с молотка более чем за $60 млн.
Картина выставляется на торги впервые. Её владелец, пожелавший остаться анонимным американец, приобрел её напрямую у потомков Пикассо в 2006 году, сообщает Sotheby`s.
Пикассо познакомился с Вальтер в 1927 году в Париже. Несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте, у них завязался роман, хотя художник все еще был женат на русской балерине Ольге Хохловой. В начале 1932 года он написал серию портретов Вальтер, часть из которых оказалась у коллекционеров. Самым дорогим портретом в серии стала "Женщина, сидящая у окна", ушедшая за $103,4 млн в прошлом году на аукционе Christie`s.
Также на майском аукционе Sotheby`s будет выставляться работа Клода Моне "Гранд-канал в Венеции и церковь Санта-Мария-делла-Салюте". Стоимость лота оценивается примерно в $50 млн. Картина из той же серии "Гранд-канал в Венеции" была продана в 2015 году за $35,9 млн.
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