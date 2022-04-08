Казахстанский тенге в течение ближайшего года продолжит ослабление к доллару

Средний курс казахстанского тенге к доллару США к началу мая 2022 года, согласно ожиданиям, снизится до 472,9 тенге/$1 с текущего уровня в 462,9 тенге/$1, свидетельствуют данные опроса профессиональных участников финансового рынка, проведенного Ассоциацией финансистов Казахстана.

Как отмечается в материалах ассоциации, через год участники рынка прогнозируют значение среднего курса тенге к доллару на уровне 483 тенге/$1.

Таким образом, к маю прогнозируется падение курса на 2%, а в течение года - на 4%.

На фоне сохраняющейся геополитической напряжённости, усиления волатильности на мировых рынках, глобального выхода инвесторов из активов развивающихся стран в свете ужесточения монетарной политики Федрезервом ожидания экспертов по курсу нацвалюты остаются умеренно негативными, заявляет ассоциация.

Участники рынка также дали свои прогнозы о росте экономики Казахстана, инфляции и стоимости нефти.

По данным опроса, на фоне роста инфляции внутри страны (до 12% в марте в годовом выражении) и у стран - основных торговых партнеров Казахстана, средняя оценка ожидаемой через год инфляции увеличилась до 9,4% (ранее - 8,3%). Реализация заявленных антиинфляционных мер может позволить вернуть инфляцию в прогнозируемый диапазон 8-10% (определенный казахстанским правительством целевой коридор годовой инфляции в 2022 году - ИФ) через год, считают участники рынка.

Ускорение роста мировой инфляции, сбои в поставках энергоресурсов и более высокие процентные ставки могут замедлить экономический рост в Казахстане в 2022 году. По оценке международного рейтингового агентства Fitch, рост мировой экономики составит 3,5% против предыдущего прогноза в 4,2%. Прогноз роста ВВП Казахстана в рамках уточнения прогноза социально-экономического развития на 2022 год также был понижен до 2,1% с 3,9%. "На этом фоне ожидания экспертов по росту ВВП нашей страны через год снизились до 3,1% с 3,4% ранее", - отмечает ассоциация.

После повышения базовой ставки в Казахстане сразу до 13,5% в феврале и сохранении ее на этом же уровне в марте, большинство экспертов (65%) ожидают сохранения текущих денежно-кредитных условий на очередном плановом заседании комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке 25 апреля. Еще 29% опрошенных прогнозирует дальнейшее повышение базовой ставки до 14% и 6% - ее снижение.

Принимая во внимание как растущий спрос на нефть, так и меры США, стран-членов МЭА и ОПЕК+ по обеспечению дополнительного предложения на рынке энергоресурсов, ожидания по ценам на нефть через 12 месяцев сохранились вблизи их текущих значений и составили $105,3 за баррель.