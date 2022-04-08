Казахстанский тенге в течение ближайшего года продолжит ослабление к доллару

Средний курс казахстанского тенге к доллару США к началу мая 2022 года, согласно ожиданиям, снизится до 472,9 тенге/$1 с текущего уровня в 462,9 тенге/$1, свидетельствуют данные опроса профессиональных участников финансового рынка, проведенного Ассоциацией финансистов Казахстана.
Как отмечается в материалах ассоциации, через год участники рынка прогнозируют значение среднего курса тенге к доллару на уровне 483 тенге/$1.
Таким образом, к маю прогнозируется падение курса на 2%, а в течение года - на 4%.
На фоне сохраняющейся геополитической напряжённости, усиления волатильности на мировых рынках, глобального выхода инвесторов из активов развивающихся стран в свете ужесточения монетарной политики Федрезервом ожидания экспертов по курсу нацвалюты остаются умеренно негативными, заявляет ассоциация.
Участники рынка также дали свои прогнозы о росте экономики Казахстана, инфляции и стоимости нефти.
По данным опроса, на фоне роста инфляции внутри страны (до 12% в марте в годовом выражении) и у стран - основных торговых партнеров Казахстана, средняя оценка ожидаемой через год инфляции увеличилась до 9,4% (ранее - 8,3%). Реализация заявленных антиинфляционных мер может позволить вернуть инфляцию в прогнозируемый диапазон 8-10% (определенный казахстанским правительством целевой коридор годовой инфляции в 2022 году - ИФ) через год, считают участники рынка.
Ускорение роста мировой инфляции, сбои в поставках энергоресурсов и более высокие процентные ставки могут замедлить экономический рост в Казахстане в 2022 году. По оценке международного рейтингового агентства Fitch, рост мировой экономики составит 3,5% против предыдущего прогноза в 4,2%. Прогноз роста ВВП Казахстана в рамках уточнения прогноза социально-экономического развития на 2022 год также был понижен до 2,1% с 3,9%. "На этом фоне ожидания экспертов по росту ВВП нашей страны через год снизились до 3,1% с 3,4% ранее", - отмечает ассоциация.
После повышения базовой ставки в Казахстане сразу до 13,5% в феврале и сохранении ее на этом же уровне в марте, большинство экспертов (65%) ожидают сохранения текущих денежно-кредитных условий на очередном плановом заседании комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке 25 апреля. Еще 29% опрошенных прогнозирует дальнейшее повышение базовой ставки до 14% и 6% - ее снижение.
Принимая во внимание как растущий спрос на нефть, так и меры США, стран-членов МЭА и ОПЕК+ по обеспечению дополнительного предложения на рынке энергоресурсов, ожидания по ценам на нефть через 12 месяцев сохранились вблизи их текущих значений и составили $105,3 за баррель.
Гасанов осмотрел боевые позиции на границе с Арменией
Алиев проинформировал Эрдогана о договоренностях по итогам встречи в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан-Армения
Азербайджан и Казахстан создают аналитический Экспертный совет
Портрет любовницы Пикассо будет впервые выставлен на аукционе, может уйти за $60 млн
Пограничники Азербайджана пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана, один из наркокурьеров ликвидирован, еще один задержан
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 496,3 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Власти Японии приняли решение выслать из страны восемь российских дипломатов
Ожидаемая продолжительность жизни в США в 2021 г снизилась второй год подряд
Суд в Армении отменил приговор Пашиняну десятилетней давности
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Банк Республика и Детские деревни - SOS подписали меморандум о сотрудничестве
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ