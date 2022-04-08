Arianespace отправит на орбиту Земли третий спутник группировки Sentinel-1 в 2023 году - ESA

Частная аэрокосмическая компания Arianespace в 2023 году отправит на солнечно-синхронную орбиту спутник дистанционного зондирования Sentinel-1C в рамках программы Европейского союза по слежению за поверхностью Земли, аппарат временно заменит вышедший из строя Sentinel-1B, сообщило в пятницу Европейское космическое агентство (ESA).
"Контракт, подписанный с Arianespace, обеспечит запуск третьего спутника программы Copernicus Sentinel-1", - говорится в сообщении агентства.
"Планируемый к запуску на новой ракете ESA Vega-C с космодрома Куру во французской Гвиане в первой половине 2023 года Sentinel-C продолжит выполнять крайне важную задачу по формированию изображений с помощью радиолокационных технологий для широкого спектра деятельностей, применений и областей науки, все из которых приносят пользу обществу", - отметили в агентстве.
По плану, космический аппарат пополнит группировку из двух идентичных по своим характеристикам спутников Sentinel-1, которые находятся на орбите диаметрально противоположно друг другу и делают снимки различных областей планеты с частотой раз в шесть дней.
Первый спутник группировки, Sentinel-1A, был запущен в апреле 2014 года на российской ракете-носителе "Союз", и хотя уже выработал предполагаемый срок эксплуатации в семь лет продолжает работу и, как ожидается, прослужит ещё несколько лет.
Второй аппарат серии, Sentinel-1B, выведенный на орбиту также "Союзом" в апреле 2016 года, в данный момент не функционирует из-за технических проблем, поэтому, по словам специалистов ESA, "важно доставить Sentinel-1C на орбиту и привести в рабочее состояние быстро, насколько это возможно".
В декабре прошлого года ESA заявило, что спутник Sentinel-1B потерял возможность передавать данные на Землю. Возобновить передачу изображений команда специалистов не смогла. В агентстве отмечали, что инженеры продолжат искать пути решить проблему.
По данным ESA, аппараты этой группировки обеспечивают мониторинг движения морских льдов и айсбергов, ледяных покровов на суше, в реках и озёрах, отслеживают разливы нефти и передвижения кораблей, морские ветры и волны, изменения в использовании почвы - создание сельскохозяйственной инфраструктуры и вырубку лесов. С их помощью специалисты и спасатели получают данные при наводнениях и землетрясениях.
Программа Copernicus является крупнейшим поставщиком данных по наблюдению за земной поверхностью. По данным ESA, к концу 2020 года спутники собрали 10 петабайт данных.
Всего в рамках программы планируется реализовать семь миссий Sentinel, в каждой из которых на орбиту выводится как минимум по два спутника.
Байрамов обсудил с британским министром нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Египетские компании заинтересованы в строительных проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре - Посол
Росстат: медикаменты в марте подорожали на 10,3%, в том числе жизненно необходимые - на 4,9%, остальные - на 15,3%
Инфляция в РФ в марте разогналась до 7,6%, став максимальной с января 1999г, годовая достигла 16,7%
Проект СПГ-терминала в латвийском Скулте подорожал, но может быть реализован уже в 2023г
К МКС стартовал американский космический корабль с первым в мире коммерческим экипажем
Всемирный банк намерен развивать цифровое здравоохранение в Азербайджане
В Азербайджане за сутки не зафиксировано случаев смерти от COVID-19
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ