Arianespace отправит на орбиту Земли третий спутник группировки Sentinel-1 в 2023 году - ESA

Частная аэрокосмическая компания Arianespace в 2023 году отправит на солнечно-синхронную орбиту спутник дистанционного зондирования Sentinel-1C в рамках программы Европейского союза по слежению за поверхностью Земли, аппарат временно заменит вышедший из строя Sentinel-1B, сообщило в пятницу Европейское космическое агентство (ESA).

"Контракт, подписанный с Arianespace, обеспечит запуск третьего спутника программы Copernicus Sentinel-1", - говорится в сообщении агентства.

"Планируемый к запуску на новой ракете ESA Vega-C с космодрома Куру во французской Гвиане в первой половине 2023 года Sentinel-C продолжит выполнять крайне важную задачу по формированию изображений с помощью радиолокационных технологий для широкого спектра деятельностей, применений и областей науки, все из которых приносят пользу обществу", - отметили в агентстве.

По плану, космический аппарат пополнит группировку из двух идентичных по своим характеристикам спутников Sentinel-1, которые находятся на орбите диаметрально противоположно друг другу и делают снимки различных областей планеты с частотой раз в шесть дней.

Первый спутник группировки, Sentinel-1A, был запущен в апреле 2014 года на российской ракете-носителе "Союз", и хотя уже выработал предполагаемый срок эксплуатации в семь лет продолжает работу и, как ожидается, прослужит ещё несколько лет.

Второй аппарат серии, Sentinel-1B, выведенный на орбиту также "Союзом" в апреле 2016 года, в данный момент не функционирует из-за технических проблем, поэтому, по словам специалистов ESA, "важно доставить Sentinel-1C на орбиту и привести в рабочее состояние быстро, насколько это возможно".

В декабре прошлого года ESA заявило, что спутник Sentinel-1B потерял возможность передавать данные на Землю. Возобновить передачу изображений команда специалистов не смогла. В агентстве отмечали, что инженеры продолжат искать пути решить проблему.

По данным ESA, аппараты этой группировки обеспечивают мониторинг движения морских льдов и айсбергов, ледяных покровов на суше, в реках и озёрах, отслеживают разливы нефти и передвижения кораблей, морские ветры и волны, изменения в использовании почвы - создание сельскохозяйственной инфраструктуры и вырубку лесов. С их помощью специалисты и спасатели получают данные при наводнениях и землетрясениях.

Программа Copernicus является крупнейшим поставщиком данных по наблюдению за земной поверхностью. По данным ESA, к концу 2020 года спутники собрали 10 петабайт данных.

Всего в рамках программы планируется реализовать семь миссий Sentinel, в каждой из которых на орбиту выводится как минимум по два спутника.