ЕС вводит запрет на импорт хлористого калия из Белоруссии через Россию

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ вводит запрет на импорт хлористого калия из Белоруссии через Россию.

Дополнительные решения по запрету импорта из России включают "меры по противодействию поставок хлористого калия из Белоруссии" в обход санкций, следует из сообщения Еврокомиссии.

В июне 2021 года Евросоюз ввел в отношении Белоруссии секторальные санкции, включая запрет на торговлю и транзит некоторых видов калийных удобрений. В августе 2021 года санкции в отношении "Беларуськалия" ввели США.

С 1 февраля этого года правительство Литвы на фоне санкций США расторгло договор с "Беларуськалием" на транзит хлоркалия через порт Клайпеды, где традиционно переваливался практически весь годовой объем экспорта белорусского хлоркалия - 10-11 млн тонн.

В связи с остановкой транзита через Литву Белоруссия начала экспортировать хлоркалии через порты России, заявлял премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.