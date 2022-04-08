«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!

По случаю своего 15-летия «Nar» продолжает проводить конкурсы с розыгрышeм подарков в социальных сетях. Все абоненты «Nar» могут принять участие в развлекательном конкурсе, организованном мобильным оператором под девизом «Ты — герой нашей истории». В конкурсе, который продлится до 18 апреля, у абонентов будет возможность выиграть ценные призы, такие как «Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2», «JBL Quantum 600», «JBL Flip 5» .
Для того чтобы ознакомиться с правилами конкурса и воспользоваться предоставленными возможностями, следите за официальными страницами «Nar» в социальных сетях («Facebook» и «İnstagram»).
Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar впервые в стране внедрил технологию 3G и запустил разветвленную сеть 4G. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.
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