Летчики разбившегося в Ленинградской области истребителя МиГ-31 живы

убернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что экипаж разбившегося под Лугой истребителя МиГ-31 остался жив, об этом он написал в своем телеграм-канале в пятницу.

"В Лужском районе у озера Белое вблизи поселка Почап потерпел аварию самолёт МиГ-31. Летчики катапультировались. Живы", - говорится в сообщении главы региона.