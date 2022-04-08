Летчики разбившегося в Ленинградской области истребителя МиГ-31 живы

убернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что экипаж разбившегося под Лугой истребителя МиГ-31 остался жив, об этом он написал в своем телеграм-канале в пятницу.
"В Лужском районе у озера Белое вблизи поселка Почап потерпел аварию самолёт МиГ-31. Летчики катапультировались. Живы", - говорится в сообщении главы региона.
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