Acer объявила о приостановке работы в России

Тайваньская компания по производству компьютерной техники и электроники Acer заявила, что приостанавливает свою деятельность в России из-за событий на Украине.

"В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России", - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

В заявлении подчеркивается, что компания прилагает усилия по оказанию помощи сотрудникам и их семьям, которые пострадали из-за текущей ситуации.

Acer производит ноутбуки, персональные компьютеры, мониторы, проекторы, самокаты, а также аксессуары для своей продукции.