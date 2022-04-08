Германия приняла закон об обязательных уровнях запасов газа в ПХГ

Верхняя палата парламента Германии бундесрат в пятницу приняла закон об обязательных уровнях запасов газа в подземных хранилищах страны, передает агентство Bloomberg.
Закон устанавливает минимальные объемы заполнения на определенные даты: 80% на 1 октября, 90% на 1 ноября и 40% на 1 февраля. Пользователи хранилищ должны обеспечить заполнение забронированных мощностей ПХГ, иначе они будут изъяты, сообщает агентство. Закон вступит в силу 1 мая.
Мощность ПХГ Германии составляет 25 млрд куб. м активного газа. Сейчас они заполнены на 27%. Для достижения целевого уровня заполнения в них надо закачать 16 млрд куб. м газа - текущая стоимость этого объема составляет $18 млрд.
Германский закон согласуется с инициативами Европейской комиссии об обязательных требованиях к запасам газа в ПХГ. На общеевропейском уровне предлагается этой осенью обеспечить не менее 80% заполнения, а в дальнейшем - 90%.
Также ЕК предлагается новая обязательная сертификация всех операторов систем хранения. По мнению регулятора, это "позволит избежать потенциальных рисков, связанных с внешним влиянием на критически важную инфраструктуру хранения". Несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над ПХГ.
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