В Лондоне из-за инцидента с химикатами провели эвакуацию около 900 человек из фитнес-центра

Около 900 человек были эвакуированы из фитнес-центра в Лондоне из-за инцидента с химикатами, сообщают в пятницу британские СМИ.

"Мы эвакуировали примерно 900 человек из здания в качестве меры предосторожности", - цитируют СМИ слова главы местной пожарной службы.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Пожарных вызвали после 9:00 (12:00) из-за сообщений о запахе химикатов. В здании отмечалось их повышенное содержание в воздухе, и пожарным пришлось проветрировать помещения.