Байрамов и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу, сообщает МИД Азербайджана.

«Байрамов и Чавушоглу обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе о выполнении положений трехсторонних заявлений (лидеров Азербайджана, Армении и РФ – ИФ). Стороны обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном, а также встречу на высоком уровне в Брюсселе (председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 6 апреля – ИФ)», - говорится в информации.

Министры также обсудили ситуацию в Украине и вокруг нее, сотрудничество на многосторонних площадках и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Э.Шафиев