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Дальнее зарубежье 08.04.2022 17:05

Литва закупит у США и Германии вооружений более чем на 1 млрд евро у каждой

Литва закупит вооружений у США и Германии более чем на 1 млрд евро у каждой из стран и расширит присутствие войск НАТО на своей территории, сообщило Минобороны балтийской республики.

"Уже после внедрения и реализации программы модернизации Вооруженных сил Литвы возможности будут больше, как и обороноспособность страны. В то же время присутствие союзных войск в Литве будет расширено", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

По данным Минобороны, оборудование, закупленное у стратегических партнеров, составляет основу модернизации Вооруженных сил Литвы: укрепляются армейская маневренная и огневая мощь, противовоздушная оборона и воздушное наблюдение, противотанковые боевые мощности, военная разведка, тыловое обеспечение, военно-медицинские возможности.

Для усиления маневренности и огневой мощи сухопутных войск литовская армия закупает в Германии оборудование и технику. Для этого закупаются боевые машины пехоты Vilkas и реализуется проект закупок самоходных гаубиц PzH2000.

Для усиления противотанковой обороны в США будут закуплены системы боевых беспилотников Switchblade, которые позволяют уничтожать бронированную боевую технику противника на расстоянии до 40 км.

Также в этой стране будут закуплены дополнительные противотанковые ракетные комплексы средней дальности Javelin. Будут закуплены новые радары, продолжена закупка четырех универсальных вертолетов UH-60M, будут закупаться бронированные внедорожники и беспилотные летательные аппараты.

Министерство обороны Литвы отмечает, что другими важными партнерами в модернизации Вооруженных сил Литвы являются Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Польша, Франция, Италия и другие страны НАТО и ЕС.

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