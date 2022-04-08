Финляндия вышлет двух дипломатов РФ

Власти Финляндии объявят "персона нон-грата" двух дипломатов РФ, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление финского правительства. "Финляндия вышлет двух российских дипломатов", - передает агентство. Кроме того, по данным Bloomberg, власти откажут в продлении визы одному из сотрудников посольства РФ в стране.

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