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Дальнее зарубежье 08.04.2022 17:09

Финляндия вышлет двух дипломатов РФ

Власти Финляндии объявят "персона нон-грата" двух дипломатов РФ, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление финского правительства.

"Финляндия вышлет двух российских дипломатов", - передает агентство.

Кроме того, по данным Bloomberg, власти откажут в продлении визы одному из сотрудников посольства РФ в стране.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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