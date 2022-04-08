Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в мае проведут внеочередное собрание

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" созвал на 11 мая 2022 года внеочередное общее собрание акционеров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Мероприятие состоится 11 мая 2022 года в 12:00 в головном офисе банка по адресу Баку, проспект Хатаи, 38. Акционеры могут ознакомиться с повесткой дня в головном офисе банка», - отметили в банке.

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

Х.Насирзаде