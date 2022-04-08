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СНГ 08.04.2022 17:22

Россия высылает двух дипломатов Болгарии

Двое болгарских дипломатов будут высланы из России в качестве ответной меры, заявили в пятницу в МИД РФ.

В опубликованном на сайте МИД РФ сообщении говорится, что на Смоленскую площадь был приглашён временный поверенный в делах Республики Болгарии в России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве.

"Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" двоих дипломатов посольства России в Софии", - заявили в МИД РФ.

В начале марта стало известно, что власти Болгарии высылают двух российских дипломатов в связи с расследованием о шпионаже.

А в середине марта сообщалось, что МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов "персона нон грата". Болгарское национальное радио со ссылкой на МИД страны сообщило, что решение принято "по предложению компетентных органов Болгарии, согласованном с главой правительства Кирилом Петковым". Согласно данным болгарских компетентных органов, эти сотрудники российского посольства осуществляли в Болгарии деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, отмечает болгарское радио.

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