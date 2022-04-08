Россия высылает 45 сотрудников посольства и генконсульств Польши - МИД РФ

Россия приняла решение о высылке 45 сотрудников польской дипмиссии и генконсульств в качестве ответного шага на аналогичные действия Варшавы, сообщили в пятницу в МИД РФ.

"В качестве ответной меры на недружественные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены "persona nоn grata", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля. Соответствующая нота вручена послу Польши в России", - отметили на Смоленской площади.