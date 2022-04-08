Международные инвесторы вывели рекордные $15 млрд из китайских облигаций в марте

Зарубежные инвесторы сократили вложения в китайские облигации в марте рекордными темпами - более чем на $15 млрд, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные China Central Depository & Clearing Co. (CCDC).
В прошлом месяце глобальные инвесторы также вывели более $7 млрд с китайского рынка акций через программу взаимосвязи бирж КНР с биржей Гонконга.
Среди факторов, способствовавших оттоку средств инвесторов, - геополитические риски, общая экономическая неопределенность в Китае, а также сокращение преимущества КНР в ставках перед США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.
Согласно данным FactSet, спред доходности китайских госбумаг относительно сопоставимых US Treasuries, составлявший более 2 процентных пунктов (п.п.) в начале прошлого года, к настоящему времени снизился до 0,12 п.п.
Фондовые управляющие опасаются держать китайские активы в условиях жестких экономических санкций, введенных Западом против России, говорит аналитик по Китаю Australia & New Zealand Banking Group Чжаопэн Син. Эксперт также отмечает, что российский ЦБ, вероятно, сокращает вложения в китайские активы, чтобы привлечь денежные средства, учитывая, что его активы в США, Японии и Европе фактически заморожены.
По данным CCDC, отток средств глобальных инвесторов из китайских юаневых гособлигаций в прошлом месяце составил 51,8 млрд юаней ($8,1 млрд), что является месячным рекордом. Еще $6,2 млрд было выведено из облигаций госбанков, участвующих в экономической политике страны.
В целом иностранные инвесторы владеют облигациями китайских эмитентов на общую сумму $561 млрд.
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