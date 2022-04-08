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Дальнее зарубежье 08.04.2022 18:41

Медведев: санкции против РФ нацелены на то, чтобы вызвать недовольство населения

Санкции в отношении РФ преследуют цель вызвать недовольство населения российскими властями, но обычно такие рестрикции лишь укрепляют существующий политический режим, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Незаконные санкции в отношении России преследуют цель радикально ослабить наше государство и вызвать недовольство её властями в целях их последующего смещения", - заявил Медведев в своём телеграм-канале. Президент США, напомнил зампред, прямо сказал об этом, хотя его помощники и "попытались дезавуировать заявление своего руководителя, сославшись, по сути, на его недееспособность".

"Результат такого давления обычно ведёт к противоположному: происходит консолидация гражданского общества вокруг власти и укрепление существующего политического режима. Есть и другой эффект. Параллельно, вследствие возникающих в связи с незаконными санкциями экономических и иных проблем, у населения страны будет происходить концентрация негативных эмоций по отношению к тем государствам, которые ввели санкции, с персонализацией их в качестве врага России", - прогнозирует Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, САНКЦИИ, МЕДВЕДЕВ, ПРОГНОЗ


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