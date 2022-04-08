Медведев: санкции против РФ нацелены на то, чтобы вызвать недовольство населения

Санкции в отношении РФ преследуют цель вызвать недовольство населения российскими властями, но обычно такие рестрикции лишь укрепляют существующий политический режим, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Незаконные санкции в отношении России преследуют цель радикально ослабить наше государство и вызвать недовольство её властями в целях их последующего смещения", - заявил Медведев в своём телеграм-канале. Президент США, напомнил зампред, прямо сказал об этом, хотя его помощники и "попытались дезавуировать заявление своего руководителя, сославшись, по сути, на его недееспособность".
"Результат такого давления обычно ведёт к противоположному: происходит консолидация гражданского общества вокруг власти и укрепление существующего политического режима. Есть и другой эффект. Параллельно, вследствие возникающих в связи с незаконными санкциями экономических и иных проблем, у населения страны будет происходить концентрация негативных эмоций по отношению к тем государствам, которые ввели санкции, с персонализацией их в качестве врага России", - прогнозирует Медведев.
Байрамов обсудил с британским министром нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Египетские компании заинтересованы в строительных проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре - Посол
Росстат: медикаменты в марте подорожали на 10,3%, в том числе жизненно необходимые - на 4,9%, остальные - на 15,3%
Инфляция в РФ в марте разогналась до 7,6%, став максимальной с января 1999г, годовая достигла 16,7%
Проект СПГ-терминала в латвийском Скулте подорожал, но может быть реализован уже в 2023г
К МКС стартовал американский космический корабль с первым в мире коммерческим экипажем
Всемирный банк намерен развивать цифровое здравоохранение в Азербайджане
В Азербайджане за сутки не зафиксировано случаев смерти от COVID-19
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ