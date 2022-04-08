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Дальнее зарубежье 08.04.2022 19:22

В Киеве проходит встреча Зеленского с руководителем Еврокомиссии и главой европейской дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, прибывшими с визитом в Киев.

"Состоятся переговоры в узком кругу, после чего глава государства и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ и ответят на их вопросы", - сообщает офис президента Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ВСТРЕЧА, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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