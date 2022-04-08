В Киеве проходит встреча Зеленского с руководителем Еврокомиссии и главой европейской дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, прибывшими с визитом в Киев.

"Состоятся переговоры в узком кругу, после чего глава государства и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ и ответят на их вопросы", - сообщает офис президента Украины.