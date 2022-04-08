Специальный саммит ЕС пройдет 30-31 мая, в повестку включен и украинский вопрос - президент Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель созывает специальное заседание Европейского совета на 30 и 31 мая.

Он сообщил об этом на своей странице в твиттере.

"Как обсуждалось в Версале (где 10-11 марта прошел неформальный саммит лидеров ЕС - ИФ) и на последнем Европейском совете (24-25 марта), специальный Европейский совет состоится 30 и 31 мая. На повестке дня оборона, энергетика и Украина", - написал Мишель.