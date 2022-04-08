Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает МИД Азербайджана.

"Байрамов и Лавров обсудили текущую ситуацию в регионе, а также реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества.

"Стороны обсудили ситуацию в Украине и вокруг нее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в МИД.