Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8457 RUR   0.0214 GBR   2.2206 TRY   0.1153

Цена на нефть

07.04 $/bbl +/- WTI 96.03 -0.20 Brent 100.58 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.04.2022 19:53

Великобритания окажет Украине дополнительную военную помощь на 100 млн фунтов стерлингов - Джонсон

Великобритания направит Украине вооружения общей стоимостью 100 млн фунтов стерлингов, в том числе ПЗРК Starstreak, заявил в пятницу британский премьер Борис Джонсон.

"Сегодня я могу объявить, что Великобритания отправит высококачественную военную технику стоимостью 100 млн фунтов вооруженным силам Украины, в том числе ПЗРК Starstreak, еще 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы...", - заявил Джонсон во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Высказывания британского премьера приводит издание The Guardian.

Также Джонсон отметил попытки Германии снизить зависимость от российских ископаемых видов топлива.

"Это нелегко для любого из нас, и я аплодирую сильным решениям правительства Олафа Шольца отодвинуть Германию от российских углеводородов", - сказал Джонсон.

Сам Шольц заявил, что Германия активно работает, чтобы стать независимой от импорта нефти из России, и, по его мнению, это может произойти уже в этом году.

Также канцлер Германии в очередной раз призвал Россию "договориться о прекращении огня и вывести все войска" из Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Британия поддерживает Украину и ее территориальную целостность - глава Минобороны Джонсон на встрече с Зеленским призвал Россию следовать пути дипломатии Джонсон не уверен, что Россия решила напасть на Украину Россия пытается подорвать архитектуру безопасности в Европе - Джонсон Лондон не исключает любые варианты помощи Украине, если на нее нападет Россия - глава британского МИД Порошенко призвал британский бизнес инвестировать в Украину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az