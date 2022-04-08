Великобритания окажет Украине дополнительную военную помощь на 100 млн фунтов стерлингов - Джонсон

Великобритания направит Украине вооружения общей стоимостью 100 млн фунтов стерлингов, в том числе ПЗРК Starstreak, заявил в пятницу британский премьер Борис Джонсон.
"Сегодня я могу объявить, что Великобритания отправит высококачественную военную технику стоимостью 100 млн фунтов вооруженным силам Украины, в том числе ПЗРК Starstreak, еще 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы...", - заявил Джонсон во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Высказывания британского премьера приводит издание The Guardian.
Также Джонсон отметил попытки Германии снизить зависимость от российских ископаемых видов топлива.
"Это нелегко для любого из нас, и я аплодирую сильным решениям правительства Олафа Шольца отодвинуть Германию от российских углеводородов", - сказал Джонсон.
Сам Шольц заявил, что Германия активно работает, чтобы стать независимой от импорта нефти из России, и, по его мнению, это может произойти уже в этом году.
Также канцлер Германии в очередной раз призвал Россию "договориться о прекращении огня и вывести все войска" из Украины.
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