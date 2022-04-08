К МКС стартовал американский космический корабль с первым в мире коммерческим экипажем

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым Crew Dragon в пятницу стартовала к Международной космической станции (МКС) с первым в мире коммерческим экипажем, сообщила разработчик системы SpaceX.

Запуск первой в истории космонавтики миссии с полностью коммерческим экипажем был произведен в рамках контракта с аэрокосмической компанией Axiom.

В состав экипажа входят командир, бывший астронавт NASA, Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. В общей сложности они проведут на орбите десять дней, в том числе восемь дней на МКС.

Запуск ракеты был осуществлен в 11:17 по времени Восточного побережья США (18:17 мск).

9 апреля в 09:30 по времени Восточного побережья США (в 16:30 мск) планируется стыковка со станцией. Туристы пробудут на ее борту восемь дней, работая совместно с членами экипажа, постоянно находящимися на станции.

Стоимость восьмидневного посещения МКС оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.