Инфляция в РФ в марте разогналась до 7,6%, став максимальной с января 1999г, годовая достигла 16,7%

Инфляция в РФ в марте 2022 года разогналась до 7,61% после 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

Столь значительный рост цен за месяц, вызванный введенными санкциями, ограничениями и мартовским ослаблением рубля на фоне начавшейся 24 февраля военной спецоперации на Украине, стал максимальным с января 1999 года (тогда цены выросли на 8,38%, но затем месячная инфляция не превышала 4,1%).

За январь-март 2022 года цены в РФ выросли на 9,95%.

В годовом выражении инфляция в марте 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 16,69% (максимум с марта 2015 года) с 9,15% в феврале, 8,73% в январе и с 8,39% в декабре 2021 года.

Продовольственные товары в марте подскочили в цене на 6,73% (в годовом выражении рост на 17,99%), непродовольственные- на 11,25% (20,34%), услуги - на 3,99% (9,94%).

Базовый индекс потребительских цен в марте составил 109,05% (в годовом выражении - 118,69%).

В марте прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции (в среднем подорожала на 14,22%) составил: на лук репчатый - 50,1%, капусту белокочанную - 39,8%, бананы - 31,5%, морковь - 29,5%, помидоры свежие - 27,4%, свеклу столовую - 24,7%, груши - 21,7%, виноград - 14,9%. Вместе с тем цены на огурцы свежие снизились на 17,4%.

Сахарный песок в марте стал дороже на 44,0%, соль - на 14,2%, рис - на 12,9%, крупа гречневая - на 10,2%, цены на масло подсолнечное увеличились на 7,2%.

В марте из непродовольственных товаров более всего выросли цены на электротовары и другие бытовые приборы: машины стиральные автоматические - на 46,3%, холодильники - на 35,0%, плиты бытовые - на 27,5%.

Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров увеличились цены: на флешнакопители USB - на 36,8%, мониторы для настольного компьютера - на 36,6%, моноблоки - на 24,8%, телевизоры - на 22,9%, ноутбуки - на 21,6%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 15,3%.

Цены на строительные материалы в среднем выросли на 10,0%.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: ювелирные изделия - на 36,4%, фотоаппараты - на 33,7%, новые легковые автомобили иностранных марок - на 29,2%.

В марте среди услуг туризма и отдыха подорожали: путевки на отдых в Турцию - в 1,7 раза, Египет - на 47,4%, ОАЭ - на 39,3%.

Как сообщалось, ЦБ на внеочередном заседании совета директоров 28 февраля повысил ставку более чем вдвое - до 20% с 9,5%, а 8 апреля также внепланово понизил ставку до 17%.

При этом Банк России 8 апреля сопроводил свое решение сигналом к дальнейшему смягчению денежно кредитной политики. В заявлении регулятора говорится, что он "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", и "допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Следующее, плановое заседание по ставке состоится 29 апреля.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля по инфляции в 2022 году, равняется 22,7%, в 2023 году - 8,6%.

Действующие официальные прогнозы Минэкономразвития (инфляция 4% в 2022 году и 4% в 2023 году) и ЦБ (инфляция 5-6% в 2022 году и 4% в 2023 году) делались в другой реальности и не имеют сейчас особого смысла, новые среднесрочные прогнозы министерство и Банк России представят позднее в апреле.