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Макроэкономика 08.04.2022 20:50

Росстат: медикаменты в марте подорожали на 10,3%, в том числе жизненно необходимые - на 4,9%, остальные - на 15,3%

Медикаменты в РФ в марте 2022 года выросли в цене в среднем на 10,31% относительно предыдущего месяца после подорожания 0,79% в феврале.

Как сообщил Росстат в пятницу, с начала года медикаменты стали дороже в РФ на 11,36% (общая инфляция за этот период составила 9,95%).

В том числе, цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), в среднем повысились на 4,9%. При этом выросли цены: на фосфоглив - на 9,3%, ацетилцистеин (АЦЦ) - на 7,8%, супрастин, ксарелто - на 7,6%, панкреатин - на 7,4%, перекись водорода - на 6,9%, аскорбиновую кислоту - на 6,8%, бисопролол, дротаверин - на 6,4%, глицин - на 6,3%, винпоцетин, омепразол, амоксициллин с клавулановой кислотой, гриппферон - на 4,7-5,4%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на 15,3%, в том числе канефрон Н - на 25,6%, мидокалм - на 20,8%, корвалол - на 20,3%, троксерутин, афобазол, синупрет, магне В6, левомеколь, мирамистин - на 17,1-19,1%, метамизол натрия, комбинированные анальгетики, алмагель, поливитамины, эссенциале форте Н, нимесулид, активированный уголь, таурин, метилурацил, аципол - на 15-16,6%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: аппараты для измерения артериального давления - на 13,0%, бинты - на 12,7%, одноразовые шприцы- на 10,8%, медицинские электронные термометры- на 9,4%, корригирующие очки, отечественная вата - на 9%, медицинские безртутные (галинстановые)термометры - на 6,5%.

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Тэги: РОССИЯ, ЛЕКАРСТВА, ЦЕНЫ, РОССТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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