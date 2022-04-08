США перебросят в Словакию ЗРК Patriot на смену переданной Украине С-300

Соединенные Штаты перебросят в Словакию зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместо системы ПВО С-300, которая была отправлена Словакией на Украину, заявил президент США Джо Байден в пятницу.

"Я бы хотел поблагодарить власти Словакии за предоставление С-300 Украине... Чтобы сделать возможным эту передачу и обеспечить безопасность Словакии, США переместят ЗРК Patriot в Словакию", - говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома.

Система ПВО С-300, ранее стоящая на вооружении Словакии, по данным властей этой страны, была доставлена на Украину в пятницу.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что не может предоставить эту единственную в стране систему Украине, не имея альтернативы по обеспечению собственной безопасности.

В конце марта в словацкой прессе появились сообщения о том, что в страну прибыли первые натовские подразделения, в задачу которым поставлено развертывание системы ПВО Patriot. Даже тогда Надь настаивал, что система Patriot не является заменой системе С-300. Он тогда сказал, что речь идет о дополнительном элементе обороны воздушного пространства страны.