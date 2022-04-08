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ТЭК 08.04.2022 23:56

Мочальников назначен замминистра энергетики РФ, Бобылев освобождён от этой должности - распоряжение

Сергей Мочальников назначен заместителем министра энергетики РФ, соответствующее распоряжение премьера Михаила Мишустина от 6 апреля опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Петр Бобылев освобождён от должности замминистра энергетики.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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