Мочальников назначен замминистра энергетики РФ, Бобылев освобождён от этой должности - распоряжение

Сергей Мочальников назначен заместителем министра энергетики РФ, соответствующее распоряжение премьера Михаила Мишустина от 6 апреля опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.
Петр Бобылев освобождён от должности замминистра энергетики.
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