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Внешняя политика 08.04.2022 21:15

Байрамов обсудил с британским министром нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонный разговор с министром иностранных дел объединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, Госминистром по европейским вопросам в офисе стран Содружества и развития Джеймсом Клеверли, сообщили в МИД Азербайджана.

"Стороны обсудили последнюю ситуацию в регионе, вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений по Карабаху, а также нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности встречу в Брюсселе (председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 6 апреля - ИФ) по этому вопросу", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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