Байрамов обсудил с британским министром нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонный разговор с министром иностранных дел объединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, Госминистром по европейским вопросам в офисе стран Содружества и развития Джеймсом Клеверли, сообщили в МИД Азербайджана.
"Стороны обсудили последнюю ситуацию в регионе, вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений по Карабаху, а также нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности встречу в Брюсселе (председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 6 апреля - ИФ) по этому вопросу", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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