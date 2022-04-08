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Дальнее зарубежье 08.04.2022 23:19

Байден обещает продолжать передавать Украине современное оружие

Президент США Джо Байден заявил, что попросил свою администрацию продолжать поставки современного вооружения Украине.

"Я распорядился, чтобы моя администрация продолжала делать все возможное для поиска и передачи украинской армии того современного вооружения, которое им нужно для защиты своей страны", - говорится в заявлении американского президента, опубликованном Белым домом.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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