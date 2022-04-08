Прогнозируемый отрыв Макрона от Ле Пен в первом туре продолжил сокращаться и составляет 1% - предвыборный опрос

Президент Франции Эмманюэль Макрон по-прежнему остается лидером в предвыборной гонке, но за несколько дней до выборов его отрыв от лидера ультраправой партии "Национальное объединение" значительно уменьшился, свидетельствуют результаты опроса Elabe для телеканала БФМ-ТВ.
Согласно данным опроса, опубликованным в пятницу, в настоящий момент 26% французов намерены отдать свой голос за действующего главу государства. Этот показатель на два процентных пункта ниже, чем в начале этой недели.
Еще 25% заявили, что проголосовали бы за Ле Пен. Доля респондентов, желающих поддержать лидера "Национального объединения", выросла на два процентных пункта.
Третье место, согласно опросу, может занять лидер левой партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон. По 8% могут получить возглавляющий крайне правую партию "Отвоевание" Эрик Земмур и кандидат от правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс. Остальные кандидаты получат менее 5% голосов, показывает опрос.
При этом, по данным опроса, в случае выхода во второй тур выборов Макрона и Ле Пен действующий президент одержит победу, хотя и с небольшим отрывом. 51% опрошенных готов проголосовать за Макрона во втором туре, 49% - за Ле Пен.
Опрос проводился 7-8 апреля. В нем приняли участие около 1,8 тыс. человек.
Первый тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье.
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