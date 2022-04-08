Фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник для вступления Украины в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник для вступления в ЕС.
"Здесь мы имеем пересекающиеся дороги, ваша дорога к ЕС начинается, это уже близкий путь. Я передам вам сейчас эту папку, этот опросник, здесь вопросы, надо дать на них ответ. Это формальные рекомендации", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу.
Зеленский со своей стороны заявил, что Украина и Европейский Союз разделяют одни и те же ценности: свободу, достоинство, право выбора и права человека.
"Это очень и очень мощный сигнал, который говорит о том, что Украина и Европейский Союз вместе. Это подтверждает, что мы будем работать вместе. Важнейшее - это то, что мы разделяем одни и те же ценности. И именно за них мы боремся. За свободу, за права наших людей, за право выбора, за право защищать, рождаться, жить и жить долго в нашем свободном государстве", - заявил президент Украины.
Он также поблагодарил главу Европейской комиссии за решение принять 5-й санкционный пакет против России.
"Урсуле фон дер Ляйен я благодарен лично за 5-й санкционный пакет, но считаю, что этого мало", - заявил Зеленский.
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