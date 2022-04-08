ЕС ввел очередной пакет санкций против России - журнал ЕС

Европейский союз ввел очередной пакет санкций против России, сообщается в Официальном журнале ЕС.

В нем публикуются ограничительные меры и отмечается, что они вступаю в силу сразу после публикации.

В рамках нового пакета санкций ограничительные меры вводятся против 216 физлиц и 18 организаций.

Кроме того, ранее сообщалось, что ЕС решил запретить импорт из РФ таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки.

Кроме того, ЕС решил ввести ограничения на экспорт квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.

Пятым пакетом санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, оно начнет действовать с августа 2022 года. Ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент составляет 8 млрд евро.

Также ЕС в рамках санкций против РФ вводит ограничения против 217 физлиц и 18 структур, в том числе представителей ЛНР и ДНР.

Новые санкции затронули предпринимателей ЛНР и ДНР, а также членов семей лиц, которые уже находились под санкциями. Также введены санкций против компаний, производство и технологии которых связаны с российской спецоперацией на Украине.

Помимо этого, Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ вводит запрет на импорт хлористого калия из Белоруссии через Россию.

Исключены из санкций перевозки ряда товаров, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые товары, включая пшеницу. Кроме того, санкции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.