ЕС ввел очередной пакет санкций против России - журнал ЕС

Европейский союз ввел очередной пакет санкций против России, сообщается в Официальном журнале ЕС.
В нем публикуются ограничительные меры и отмечается, что они вступаю в силу сразу после публикации.
В рамках нового пакета санкций ограничительные меры вводятся против 216 физлиц и 18 организаций.
Кроме того, ранее сообщалось, что ЕС решил запретить импорт из РФ таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки.
Кроме того, ЕС решил ввести ограничения на экспорт квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.
Пятым пакетом санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, оно начнет действовать с августа 2022 года. Ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент составляет 8 млрд евро.
Также ЕС в рамках санкций против РФ вводит ограничения против 217 физлиц и 18 структур, в том числе представителей ЛНР и ДНР.
Новые санкции затронули предпринимателей ЛНР и ДНР, а также членов семей лиц, которые уже находились под санкциями. Также введены санкций против компаний, производство и технологии которых связаны с российской спецоперацией на Украине.
Помимо этого, Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ вводит запрет на импорт хлористого калия из Белоруссии через Россию.
Исключены из санкций перевозки ряда товаров, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые товары, включая пшеницу. Кроме того, санкции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.
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