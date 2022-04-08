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Макроэкономика 08.04.2022 22:54

ЕС ввел санкции против Грефа, Дерипаски, Керимова-мл, Кесаева, Бажаева, Березкина, Богданова, Кантора, Ахмедова

Группа представителей крупного российского бизнеса попала в очередной санкционный список Евросоюза.

В частности, согласно публикации в официальном издании ЕС, санкции введены в отношении главы Сбербанка (MOEX:SBER) Германа Грефа, Олега Дерипаски, Саида Керимова (сын Сулеймана Керимова, владелец крупного пакета акций "Полюса" (MOEX:PLZL)), Мусы Бажаева ("Русская платина"), Игоря Кесаева (группа Mercury), главы "Сургутнефтегаза" (MOEX:SNGS) Владимира Богданова, Евгения Зубицкого (ПМХ), Григория Березкина (группа ЕСН), Вячеслава Кантора (основной бенефициар "Акрона" (MOEX:AKRN)), Фархада Ахмедова, Александра Шульгина (СЕО Ozon (MOEX:OZON)), Игоря и Бориса Ротенбергов.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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