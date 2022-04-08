Евросоюз ввел блокирующие санкции против ВТБ (MOEX:VTBR), банка "ФК Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка, говорится в официальном журнале ЕС.
Все банки с февраля уже находятся в санкционных списках США и Великобритании, а также отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. До этого ограничения ЕС в отношении этих кредитных организаций предусматривали запрет на выпуск новых еврооблигаций или размещение акций на европейских рынках капитала.
В Европе крупный актив есть только у ВТБ. Госбанку принадлежит VTB Bank Europe с активами около 8 млрд евро.
О том, что подразделение ВТБ выставлено на продажу после того, как материнский банк оказался под санкциями США и Великобритании, сообщило в марте агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По словам собеседников агентства, немецкие регулирующие органы поддерживают продажу банка, так как стремятся избежать беспорядка в VTB Bank Europe. Хотя продажа не единственный вариант, она может быть согласована в кратчайшие сроки, говорили источники Bloomberg.
Власти, в том числе BaFin и ЦБ Германии, пытаются избежать сценария, при котором пришлось бы задействовать систему страхования вкладов и обременять отрасль более высокими затратами. Санкции против российских банков уже привели к закрытию европейского подразделения Сбербанка (MOEX:SBER).
ВТБ и немецкие регуляторы пытаются структурировать сделку таким образом, чтобы покупатель не подвергался санкционным рискам. Другой обсуждаемый вариант - обмен российскими и европейскими активами с материнской компанией, хотя это может оказаться сложным, учитывая, что ВТБ находится под санкциями, говорили источники.
Глава ВТБ Андрей Костин на этой неделе заявил, что не слышал о продаже европейской "дочки" банка. "Ну как, они заморозили пока все, нет продажи пока, не слышал про это", - сказал Костин журналистам.
В начале 2018 года ВТБ завершил перевод своих европейских подразделений в Германии, Австрии и Франции на единую банковскую лицензию, объединенная структура работает под названием VTB Bank (Europe) SE с головным офисом во Франкфурте-на-Майне. В состав VTB Bank (Europe) SE также вошла розничная онлайн-платформа в Германии - VTB Direktbank.
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