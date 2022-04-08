Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8457 RUR   0.0214 GBR   2.2206 TRY   0.1153

Цена на нефть

07.04 $/bbl +/- WTI 96.03 -0.20 Brent 100.58 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 08.04.2022 23:15

ЕС ввел санкции против концерна "Калашников" и "Корпорации тактическое ракетное вооружение" - документ

Евросоюз ввел санкции против ряда российских компаний, в том числе против концерна "Калашников", говорится в опубликованном в пятницу документе в Официальном журнале ЕС.

Среди компаний, подпавших под санкции, - "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Корпорация тактическое ракетное вооружение", АО "Росэлектроника" и АО "Арзамасский машиностроительный завод".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, КОМПАНИИ


Похожие новости


ЕС ввел блокирующие санкции против ВТБ, "Открытия", Новикомбанка и Совкомбанка ЕС ввел санкции против Грефа, Дерипаски, Керимова-мл, Кесаева, Бажаева, Березкина, Богданова, Кантора, Ахмедова ЕС заморозил активы граждан и структур РФ и Беларуси почти на 30 млрд евро ЕК рассчитывает, что пятый пакет санкций «глубже поразит» экономику РФ ЕС согласовал очередной пакет санкций против РФ ЕС может в краткосрочной перспективе заменить половину импорта российского газа

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az