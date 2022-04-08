Евросоюз ввел санкции против ряда российских компаний, в том числе против концерна "Калашников", говорится в опубликованном в пятницу документе в Официальном журнале ЕС.
Среди компаний, подпавших под санкции, - "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Корпорация тактическое ракетное вооружение", АО "Росэлектроника" и АО "Арзамасский машиностроительный завод".
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