Вступили в силу все элементы нового санкционного пакета ЕС против РФ и Беларуси

Европейский союз ввел очередной пакет санкций против России, сообщается в Официальном журнале ЕС.
Так, ограничительные меры вводятся против более 200 физлиц и 18 организаций. Новые санкции затронули предпринимателей Донецка и Луганска, а также членов семей лиц, которые уже находились под санкциями. Также введены санкции против некоторых компаний.
Эти меры вступили в силу сразу после публикации - вечером в пятницу.
Другие меры начали действовать в субботу - на следующий день после их официальной публикации.
Как ранее сообщалось, ЕС решил запретить импорт из РФ некоторых типов древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, спиртных напитков, икры. В Официальном журнале ЕС приводятся таблицы, в которых подробно расписано, какие типы товаров подпадают по санкции.
Кроме того, ЕС решил ввести ограничения на экспорт в РФ квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта, судов. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.
Пятым пакетом санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки в ЕС угля и других видов твёрдого топлива из РФ в ЕС, оно начнет действовать с 10 августа 2022 года. До того момента сторонам будет разрешено выполнять контракты, заключённые до 9 апреля 2022 года. Ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент составляет 8 млрд евро.
Помимо этого, Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ вводит запрет на импорт хлористого калия из Беларуси через Россию.
Санкции предусматривают и запрет на доступ судов РФ в порты стран ЕС. Он касается не только грузовых судов, но и, к примеру, яхт длиной более 15 метров. Однако тут есть серия существенных исключений: разрешается перевозка газа, нефти и очищенных нефтепродуктов, топлива для АЭС, титана, алюминия, палладия, меди, железной руды, некоторых химикатов. Разрешается и перевозка продукции АПК, лекарств.
ЕС вводит и запрет на доступ на свою территорию дорожного транспорта из РФ и Беларусь. При этом здесь разрешается перевозить те же товары, что и в случае с судами. Кроме того, санкции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.
Не распространяются санкции и на дорожный транспорт, работающий на маршрутах между Калининградской областью и остальной Россией.
В документах ЕС упоминается и то, что санкции не запрещают возвращение России предметов искусства, которые ранее были на время вывезены за рубеж.
ЕС усовершенствовал запрет на поставку и продажу России евровых банкнот. Теперь это правило касается не только евро, но и всех валют стран членов-ЕС.
Фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник для вступления Украины в ЕС
Байрамов обсудил с британским министром нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Египетские компании заинтересованы в строительных проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре - Посол
Мочальников назначен замминистра энергетики РФ, Бобылев освобождён от этой должности - распоряжение
ЕС ввел санкции против концерна "Калашников" и "Корпорации тактическое ракетное вооружение" - документ
ЕС ввел блокирующие санкции против ВТБ, "Открытия", Новикомбанка и Совкомбанка
Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту
К МКС стартовал американский космический корабль с первым в мире коммерческим экипажем
Всемирный банк намерен развивать цифровое здравоохранение в Азербайджане
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ