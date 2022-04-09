Вступили в силу все элементы нового санкционного пакета ЕС против РФ и Беларуси

Европейский союз ввел очередной пакет санкций против России, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Так, ограничительные меры вводятся против более 200 физлиц и 18 организаций. Новые санкции затронули предпринимателей Донецка и Луганска, а также членов семей лиц, которые уже находились под санкциями. Также введены санкции против некоторых компаний.

Эти меры вступили в силу сразу после публикации - вечером в пятницу.

Другие меры начали действовать в субботу - на следующий день после их официальной публикации.

Как ранее сообщалось, ЕС решил запретить импорт из РФ некоторых типов древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, спиртных напитков, икры. В Официальном журнале ЕС приводятся таблицы, в которых подробно расписано, какие типы товаров подпадают по санкции.

Кроме того, ЕС решил ввести ограничения на экспорт в РФ квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта, судов. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.

Пятым пакетом санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки в ЕС угля и других видов твёрдого топлива из РФ в ЕС, оно начнет действовать с 10 августа 2022 года. До того момента сторонам будет разрешено выполнять контракты, заключённые до 9 апреля 2022 года. Ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент составляет 8 млрд евро.

Помимо этого, Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ вводит запрет на импорт хлористого калия из Беларуси через Россию.

Санкции предусматривают и запрет на доступ судов РФ в порты стран ЕС. Он касается не только грузовых судов, но и, к примеру, яхт длиной более 15 метров. Однако тут есть серия существенных исключений: разрешается перевозка газа, нефти и очищенных нефтепродуктов, топлива для АЭС, титана, алюминия, палладия, меди, железной руды, некоторых химикатов. Разрешается и перевозка продукции АПК, лекарств.

ЕС вводит и запрет на доступ на свою территорию дорожного транспорта из РФ и Беларусь. При этом здесь разрешается перевозить те же товары, что и в случае с судами. Кроме того, санкции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Не распространяются санкции и на дорожный транспорт, работающий на маршрутах между Калининградской областью и остальной Россией.

В документах ЕС упоминается и то, что санкции не запрещают возвращение России предметов искусства, которые ранее были на время вывезены за рубеж.

ЕС усовершенствовал запрет на поставку и продажу России евровых банкнот. Теперь это правило касается не только евро, но и всех валют стран членов-ЕС.