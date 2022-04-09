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Дальнее зарубежье 09.04.2022 09:12

Байден подписал указы о введении новых санкций в отношении России

Президент США Джо Байден подписал два законопроекта, вводящих дополнительные санкции в отношении России и Беларуси, сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что подписаны "Закон о прекращении импорта российской нефти", который запрещает импорт энергетических продуктов из Российской Федерации, и "Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций.

Законопроекты были накануне одобрены американским Конгрессом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что санкции - это "то, что президент поддерживает" и "к чему призывал".

На этой неделе администрация Байдена уже объявила о санкциях в отношении крупнейших финансовых институтов России и ряда лиц, которые, по ее мнению, связаны с российским руководством.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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