Байден подписал указы о введении новых санкций в отношении России

Президент США Джо Байден подписал два законопроекта, вводящих дополнительные санкции в отношении России и Беларуси, сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что подписаны "Закон о прекращении импорта российской нефти", который запрещает импорт энергетических продуктов из Российской Федерации, и "Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций.

Законопроекты были накануне одобрены американским Конгрессом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что санкции - это "то, что президент поддерживает" и "к чему призывал".

На этой неделе администрация Байдена уже объявила о санкциях в отношении крупнейших финансовых институтов России и ряда лиц, которые, по ее мнению, связаны с российским руководством.