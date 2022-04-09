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Дальнее зарубежье 09.04.2022 09:24

В Шанхае фиксируется рост случаев COVID-19

Китайским властям пока не удается остановить распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе Шанхай, свидетельствуют опубликованные в субботу данные Госкомитета здравоохранения КНР.

За пятницу в стране было зафиксировано 1 тыс. 350 новых случаев заболевания в острой форме и 23 тыс. 815 бессимптомных, которые в Китае фиксируются отдельно. Из них соответственно 16 и 78 больных прибыли из-за рубежа, остальные заразились внутри страны.

Эпицентром распространения инфекции остается Шанхай, где в пятницу выявлено 1 тыс. 15 случаев заболевания в острой форме и 22 тыс. 609 бессимптомных. В четверг было объявлено соответственно о 824 и 20 тыс. 398 случаях.

В городе введены жесткие карантинные меры, для оказания помощи в преодолении распространения вируса туда направлены дополнительные силы медиков из других районов страны, включая военный медперсонал.

Всего за время пандемии на материковой части Китая выявлено 163 тыс. 42 случая заражения COVID-19 и 4 тыс. 638 скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний.

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Тэги: МИР, КИТАЙ, COVID-19


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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