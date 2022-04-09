Производство электроэнергии в Азербайджане в I-м квартале 2022 года выросло почти на 4% - Шахбазов

Производство электроэнергии в Азербайджане в первом квартале 2022 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9% до 7 млрд 194,2 млн кВт/ч. Об этом в твиттере написал министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.
Согласно главе Минэнерго, экспорт электроэнергии из Азербайджана увеличился на 1,4 млн кВт/ч и составил 508,4 млн кВт/ч.
Р.Керимов
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