В Баку провели учебный курс НАТО

В рамках программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2022 год, в Баку в военной академии вооруженных сил мобильной тренинговой группой командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) проведен курс «Военные связи с общественностью», сообщили в субботу в Минобороны Азербайджана.
«Слушателям курсов были представлены брифинги о совместной деятельности НАТО со СМИ и общественностью», - говорится в сообщении военного ведомства.
Согласно Минобороны Азербайджана, состоялся обмен мнениями по теме, выполнены групповые задания.
В заключение слушателям курса были вручены сертификаты.
Р.Керимов
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