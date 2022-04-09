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Оборона 09.04.2022 10:40

В Баку провели учебный курс НАТО

В рамках программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2022 год, в Баку в военной академии вооруженных сил мобильной тренинговой группой командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) проведен курс «Военные связи с общественностью», сообщили в субботу в Минобороны Азербайджана.

«Слушателям курсов были представлены брифинги о совместной деятельности НАТО со СМИ и общественностью», - говорится в сообщении военного ведомства.

Согласно Минобороны Азербайджана, состоялся обмен мнениями по теме, выполнены групповые задания.

В заключение слушателям курса были вручены сертификаты.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО, МИНОБОРОНЫ


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