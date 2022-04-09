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Здравоохранение 09.04.2022 10:55

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 497,4 млн - университет Хопкинса

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 497 млн 490 тыс. 860, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 174 тыс. 362 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 млн 386 тыс. 635 и 985 тыс. 205.

Индия - 43 млн 34 тыс. 217 и 521 тыс. 656.

Бразилия - 30 млн 125 тыс. 540 и 661 тыс. 377.

Франция - 26 млн 887 тыс. 490 и 144 тыс. 193.

Великобритания - 21 млн 716 тыс. 180 и 170 тыс. 367.

Германия - 22 млн 629 тыс. 378 и 131 тыс. 679.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 795,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 25 человек, Индии - 372, Бразилии - 3 тыс. 72, Франции - 2 тыс. 185, Великобритании - 2 тыс. 478, Германии - 1 тыс. 568.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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