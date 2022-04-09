В Азербайджане разрабатывают отечественную вакцину - Мусаев

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил о разработке в стране отечественной вакцины.

«В Азербайджане ведется работа по разработке отечественной вакцины. И хотя я не могу предоставить полную информацию, речь не идет именно о вакцине от SARS-CoV-2 (нового коронавируса - ИФ-Аз)», - приводят азербайджанские СМИ его слова.

Глава Минздрава допустил, что благодаря работе в этом направлении Азербайджан сможет обеспечить производство вакцин в качестве гибкого и эффективного ответа на вызовы, которые возникают при пандемии.

Мусаев отметил, что с учетом снижения заболеваемости COVID-19 и темпов госпитализации в стране в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана рассматривается вопрос отмены требования об обязательном ношении медицинских масок в закрытых помещениях.

«Вопрос рассматривается. Вероятно, будут приняты определенные решения», - заявил министр, призвав граждан «набраться терпения».

Р.Керимов