В Азербайджане разрабатывают отечественную вакцину - Мусаев

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил о разработке в стране отечественной вакцины.
«В Азербайджане ведется работа по разработке отечественной вакцины. И хотя я не могу предоставить полную информацию, речь не идет именно о вакцине от SARS-CoV-2 (нового коронавируса - ИФ-Аз)», - приводят азербайджанские СМИ его слова.
Глава Минздрава допустил, что благодаря работе в этом направлении Азербайджан сможет обеспечить производство вакцин в качестве гибкого и эффективного ответа на вызовы, которые возникают при пандемии.
Мусаев отметил, что с учетом снижения заболеваемости COVID-19 и темпов госпитализации в стране в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана рассматривается вопрос отмены требования об обязательном ношении медицинских масок в закрытых помещениях.
«Вопрос рассматривается. Вероятно, будут приняты определенные решения», - заявил министр, призвав граждан «набраться терпения».
Р.Керимов
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