В Вильнюсе не разрешат проводить приуроченные к 9 мая мероприятия

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил, что в этом году городское самоуправление не будет выдавать разрешения на мероприятия, приуроченные к 9 мая, которые обычно проводятся на Антакальнисском кладбище у мемориала памяти советским военнослужащим.
"Никаких разрешений на это мы выдавать не будем. Мы не можем отвечать за каждого человека, я только могу сказать, что никаких разрешений выдаваться не будет. Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая", - сказал Шимашюс BNS.
Мэр отметил, что и раньше организаторы празднования на Антакальнисском кладбище не всегда обращались за согласованием мероприятия, однако в этот раз городские власти намерены быть внимательнее к соблюдению законов.
"То, что есть кладбище, не значит, что на кладбище можно устраивать политический митинг. Очевидно, что это хождение на грани. Я имею в виду митинг, который бывал с послом - это было не просто дань памяти. Законного основания на это мы не выдадим, что будет делать полиция - отдельный разговор", - подчеркнул он.
Департамент госбезопасности в свою очередь предупредил, что в случае проведения мероприятий 9 мая на воинском кладбище не исключены "провокации или насильственные инциденты".
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