Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8457 RUR   0.0214 GBR   2.2206 TRY   0.1153

Цена на нефть

07.04 $/bbl +/- WTI 96.03 -0.20 Brent 100.58 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.04.2022 12:15

ЕС возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве

Диппредставительство ЕС в Украине возвращается из польского Жешува в Киев, сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе (ЕСВС).

"Евросоюз возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве. (...) Во время своего визита в Киев (в пятницу - ИФ) Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине теперь снова будет осуществляться из Киева", - говорится в сообщении на официальном сайте ЕС.

Ранее представительство ЕС было временно перемещено в польский город Жешув.

"Этим визитом Европейский Союз возвращается обратно в Киев. Я имею в виду это буквально: наш глава нашей делегации вернулся сюда, чтобы мы могли еще более напрямую и тесно работать с украинскими властями", - цитирует Борреля пресс-служба ЕСВС.

Глава представительства ЕС Матти Маасикас сопровождал Борелля и главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время их совместного визита в Киев в пятницу. Они остались в столице, чтобы вновь открыть помещение представительства и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников представительства в Киев.

Некоторые сотрудники делегации останутся в Жешуве и будут работать оттуда.

Ранее о возвращении посла в Киев в понедельник на этой неделе заявил МИД Литвы, а в конце марта в столицу Украины прибыл временный поверенный в делах Словении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕС


Похожие новости


Фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник для вступления Украины в ЕС В Киеве проходит встреча Зеленского с руководителем Еврокомиссии и главой европейской дипломатии Еврокомиссия подготовила рекомендации по обеспечению доступа украинских беженцев к рынку труда ЕС Обсуждение в ЕС гарантий безопасности для Украины возможно, но момент еще не настал Еврокомиссия планирует в ускоренном темпе рассмотреть выдачу Украине, Грузии и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС - СМИ ЕС удвоил финансирование, направленное на поддержку ВСУ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az