ЕС возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве

Диппредставительство ЕС в Украине возвращается из польского Жешува в Киев, сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе (ЕСВС).
"Евросоюз возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве. (...) Во время своего визита в Киев (в пятницу - ИФ) Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине теперь снова будет осуществляться из Киева", - говорится в сообщении на официальном сайте ЕС.
Ранее представительство ЕС было временно перемещено в польский город Жешув.
"Этим визитом Европейский Союз возвращается обратно в Киев. Я имею в виду это буквально: наш глава нашей делегации вернулся сюда, чтобы мы могли еще более напрямую и тесно работать с украинскими властями", - цитирует Борреля пресс-служба ЕСВС.
Глава представительства ЕС Матти Маасикас сопровождал Борелля и главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время их совместного визита в Киев в пятницу. Они остались в столице, чтобы вновь открыть помещение представительства и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников представительства в Киев.
Некоторые сотрудники делегации останутся в Жешуве и будут работать оттуда.
Ранее о возвращении посла в Киев в понедельник на этой неделе заявил МИД Литвы, а в конце марта в столицу Украины прибыл временный поверенный в делах Словении.
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